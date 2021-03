Puglia, vaccini: da oggi le adesioni degli ultrasessantenni, si inizia con 78-79enni. Partite le somministrazioni alle persone con fragilità Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di lunedì 29 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La campagna vaccinale è proseguita anche di domenica, in particolare si segnala a Brindisi la giornata dedicata ai pazienti più fragili. “Ringrazio gli operatori sanitari, i medici di medicina generale, i volontari e il personale di protezione civile e tutti coloro che si stanno impegnando all’attuazione della campagna vaccinale anche nel giorno festivo – dichiara l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – Questi report giornalieri descrivono il lavoro capillare, dai piccoli Comuni dal Gargano al Salento sino agli hub delle grandi città, che stiamo portando avanti in Puglia. Più vaccini avremo da Roma, prima raggiungeremo le fasce di popolazione target di questa fase della ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 29 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Lavaccinale è proseguita anche di domenica, in particolare si segnala a Brindisi la giornata dedicata ai pazienti più fragili. “Ringrazio gli operatori sanitari, i medici di medicina generale, i volontari e il personale di protezione civile e tutti coloro che si stanno impegnando all’attuazionevaccinale anche nel giorno festivo – dichiara l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – Questi report giornalieri descrivono il lavoro capillare, dai piccoli Comuni dal Gargano al Salento sino agli hub delle grandi città, che stiamo portando avin. Piùavremo da Roma, prima raggiungeremo le fasce di popolazione target di questa fase...

LiaQuartapelle : Lombardia: 10 mln di abitanti e 111 punti vaccinali. Puglia: 4 mln di abitanti e 351 punti vaccinali, secondo il s… - infoitinterno : Vaccini anche di domenica, in Puglia somministrate oltre 568mila dosi. Nel Foggiano attivi oltre 20 punti aziendali - infoitinterno : Vaccini Puglia: da domani apre il portale «La Puglia ti vaccina», per i 79-60enni - NoiNotizie : #Puglia, vaccini: da oggile adesioni degliultrasessantenni, si inizia con 78-79enni. Partite le somministrazioni al… - licia_la : @unoenessunoe @vitobarile @fiordisale In Puglia sono i vaccini a muoversi, non le persone. In Inghilterra, Usa e Is… -