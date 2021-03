Puglia, quasi 9mln per il terzo settore: la Regione finanzia associazioni di volontariato (Di lunedì 29 marzo 2021) BARI - Poco meno di 9 milioni dalla Regione Puglia per sostenere le attività promosse da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e per fronteggiare la situazione di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 29 marzo 2021) BARI - Poco meno di 9 milioni dallaper sostenere le attività promosse da organizzazioni didi promozione sociale e per fronteggiare la situazione di ...

