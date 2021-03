Puglia, posti di terapia intensiva: occupazione al 44 per cento, notevole incremento Agenas: venti giorni fa era al 29 per cento (Di lunedì 29 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Continua ad aumentare la pressione sugli ospedali della Puglia. A rivelarlo è il monitoraggio giornaliero dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid in terapia intensiva è salita al 44 per cento, ben quindici punti in più rispetto al 9 marzo. Mentre il dato relativo ai ricoveri negli altri reparti, la cosiddetta area non critica, è schizzato al 50 per cento (venti giorni fa era ferma al 38 per cento). 2.100 le persone attualmente ospedalizzate. L'articolo Puglia, posti di terapia ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 29 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Continua ad aumentare la pressione sugli ospedali della. A rivelarlo è il monitoraggio giornaliero dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La percentuale deiletto occupati dai pazienti Covid inè salita al 44 per, ben quindici punti in più rispetto al 9 marzo. Mentre il dato relativo ai ricoveri negli altri reparti, la cosiddetta area non critica, è schizzato al 50 perfa era ferma al 38 per). 2.100 le persone attualmente ospedalizzate. L'articolodi...

