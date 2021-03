Puglia | incendi boschivi | la Giunta stanzia 100 mln per prevenzione

(Di lunedì 29 marzo 2021) BARI - LaEmiliano hato 100 mila euro per ladegli. 'Si tratta di un bando ad hoc rivolto alle Amministrazioni comunali, in possesso di aree boschive e, in ...

BARI - La Giunta Emiliano ha stanziato 100 mila euro per la prevenzione degli incendi boschivi. 'Si tratta di un bando ad hoc rivolto alle Amministrazioni comunali, in possesso di aree boschive, della Regione Puglia. Stanziati 100 mila euro per la prevenzione degli incendi boschivi. È quanto disposto dalla Regione Puglia con un provvedimento a sostegno dei Comuni e delle imprese. "Si tratta di un bando ad hoc rivolto alle Amministrazioni comunali, in possesso di aree boschive. Pubblicato il bando per comuni e le imprese forestali. Potranno richiedere contributi fino a un massimo di 5 mila euro per tutto il 2021.