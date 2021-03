Puglia in zona rossa rafforzata, le regole da rispettare nella settimana fino a Pasqua Riproponiamo l'ordinanza del presidente della Regione (Di lunedì 29 marzo 2021) Di seguito in formato pdf: ordinanza 88 signed(1) L'articolo Puglia in zona rossa rafforzata, le regole da rispettare nella settimana fino a Pasqua <small class="subtitle">Riproponiamo l'ordinanza del presidente della Regione</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 29 marzo 2021) Di seguito in formato pdf:88 signed(1) L'articoloin, leda l'del proviene da Noi Notizie..

Advertising

SicilianoSum : @hampelotto2 @micheleemiliano Sì, ha detto così. Quindi TUTTI i diritti costituzionali, secondo lui? - zazoomblog : Puglia zona rossa rafforzata e le altre regioni i colori dell’Italia fino a venerdì Per Pasqua tutti rossi -… - NoiNotizie : #Puglia zona rossa rafforzata e le altre regioni, i colori dell'#Italia fino a venerdì - TerlizziLiveIt : Zona rossa, +30% di spesa alimentare in Puglia - Francytattoli : Io, come Checco Zalone, quando vedo gente che esce alla c@**o di cane, senza rispettare le regole, per poi lamenta… -