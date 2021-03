PS5 e Xbox Series X/S ancora introvabili? Il blocco del Canale di Suez potrebbe mettere a rischio le nuove scorte (Di lunedì 29 marzo 2021) Quasi sicuramente avrete sentito parlare della difficile situazione del blocco del Canale di Suez. La nave portacontainer Ever Given sta bloccando il passaggio del Canale, impedendo ad altre navi di attraversare una delle più importanti vie del mare. L'errore che ha portato la nave a mettersi di traverso nel Canale potrebbe avere delle ripercussioni enormi sull'economia mondiale, dato che attraverso il Canale di Suez passa circa il 10% del traffico merci di tutto il mondo. Di conseguenza, potrebbero essere messe a rischio le nuove scorte di prodotti, comprese le scorte di PS5 e Xbox Series X/S. Il tratto di mare e navi come la Ever ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 29 marzo 2021) Quasi sicuramente avrete sentito parlare della difficile situazione deldeldi. La nave portacontainer Ever Given sta bloccando il passaggio del, impedendo ad altre navi di attraversare una delle più importanti vie del mare. L'errore che ha portato la nave a mettersi di traverso nelavere delle ripercussioni enormi sull'economia mondiale, dato che attraverso ildipassa circa il 10% del traffico merci di tutto il mondo. Di conseguenza,ro essere messe aledi prodotti, comprese ledi PS5 eX/S. Il tratto di mare e navi come la Ever ...

