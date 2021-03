Pro Patria ok con la Juventus U23: cronaca, promossi e bocciati (Di lunedì 29 marzo 2021) La Pro Patria affonda allo “Speroni” la Juventus U23 nella 33a giornata del campionato di Serie C girone A, con il gol realizzato all’inizio del primo tempo da Latte Lath, autore peraltro, di un’ottima prestazione. I bustocchi volano a 53 punti in classifica, mentre i ragazzi di Zauli restano a 46. Così la cronaca dell’incontro, i promossi e bocciati. Il primo tempo di Pro Patria-Juventus U23 Dopo 7 minuti Latte Lath riceve palla sulla parte destra dell’area juventina, il giocatore si accentra prima di mettere la palla nell’angolino basso del primo palo, nell’occasione non ben presidiato da Nocchi e i Tigrotti si portano in vantaggio. Intorno al 15?, invece, Aké costringe Greco a una smanacciata non facile, mentre un allungo di Latte Lath mette in condizione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) La Proaffonda allo “Speroni” laU23 nella 33a giornata del campionato di Serie C girone A, con il gol realizzato all’inizio del primo tempo da Latte Lath, autore peraltro, di un’ottima prestazione. I bustocchi volano a 53 punti in classifica, mentre i ragazzi di Zauli restano a 46. Così ladell’incontro, i. Il primo tempo di ProU23 Dopo 7 minuti Latte Lath riceve palla sulla parte destra dell’area juventina, il giocatore si accentra prima di mettere la palla nell’angolino basso del primo palo, nell’occasione non ben presidiato da Nocchi e i Tigrotti si portano in vantaggio. Intorno al 15?, invece, Aké costringe Greco a una smanacciata non facile, mentre un allungo di Latte Lath mette in condizione ...

