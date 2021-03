“Prima ero single, adesso…”. Sorpresa Guenda Goria: lo svela in diretta. Anche mamma Maria Teresa non sapeva nulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Guenda Goria continua a far parlare di sé. Dopo essere stata protagonista di discussioni con al centro le problematiche familiari tra lei, la madre Maria Teresa Ruta e il padre Amedeo, ora Guenda pensa ad altro. In particolare l’ex gieffina si sta occupando della promozione del turismo in Italia. E ne ha parlato nel corso dell’ultima puntata di domenica 28 marzo di “Live – Non è la D’Urso”, di fronte ad una Barbara per molti versi sbalordita. La figlia di Maria Teresa e Amedeo Goria si trova in Egitto, precisamente nella rinomata località Sharm el-Sheikh, insieme al costumista Giovanni Ciacci. Quest’ultimo è rientrato da poco mostrando tutti le ‘carte in regola’, ovvero i certificati che mostrano i tamponi effettuati per il rispetto delle norme ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021)continua a far parlare di sé. Dopo essere stata protagonista di discussioni con al centro le problematiche familiari tra lei, la madreRuta e il padre Amedeo, orapensa ad altro. In particolare l’ex gieffina si sta occupando della promozione del turismo in Italia. E ne ha parlato nel corso dell’ultima puntata di domenica 28 marzo di “Live – Non è la D’Urso”, di fronte ad una Barbara per molti versi sbalordita. La figlia die Amedeosi trova in Egitto, precisamente nella rinomata località Sharm el-Sheikh, insieme al costumista Giovanni Ciacci. Quest’ultimo è rientrato da poco mostrando tutti le ‘carte in regola’, ovvero i certificati che mostrano i tamponi effettuati per il rispetto delle norme ...

