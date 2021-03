Presentato ‘Comete’ | il giornale del liceo Flacco di Portici

Leggi su dire

(Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Soprattutto in questo anno di pandemia abbiamo visto quanto sia facile che le fake news circolino e quanto è importante l’agire di un giornalismo etico a sostegno della corretta informazione. Per questo è necessario che si cominci fin da giovani a formarsi in questo campo”. Così Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, accoglie l’iniziativa editoriale del liceo ‘Quinto Orazio Flacco’ di Portici (Napoli). L’Istituto, in diretta Facebook, ha infatti presentato ‘Comete’ – da ‘comunità, memoria, territori’ – una testata giornalistica registrata in convenzione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania e l’agenzia di stampa Dire.