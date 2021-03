Presa Diretta | indaga sulle origini del Covid-19

(Di lunedì 29 marzo 2021) Per l’ultima puntata del ciclo invernaletorna a occuparsi della spy story legata alledel virus. Lunedì 29 marzo alle 21.20 su Rai3 si cercherà di capire da dove arrivi veramente il SARS-CoV-2. Italian conductor Riccardo Iacona duringtv broadcast at the Rai studios via Teulada, Rome (Italy), September 2nd, 2019 (photo by Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images)Si è da poco conclusa a Wuhan, in Cina, l’inchiesta del team scientifico internazionale nominato dall’Organizzazione Mondiale della Sanitàdella pandemia. Ma alla fine dell’indagine svolta da scienziati di tutto il mondo, il direttore generale dell’Oms Tedros Ghebreyesus ha dichiarato che sull’origine del virus “le piste ...

GassmanGassmann : Vendere armi a dittatori. @Presa_Diretta Egitto . #vergogna - Radio1Rai : Stasera su @RaiTre torna @Presa_Diretta con @IaconaRiccardo Puntata dedicata al business delle armi. Ospite… - Radio1Rai : 'Cominciamo a farla noi, operatori dell'informazione, questa rivoluzione dal basso' Anche @IaconaRiccardo aderisce…

Vai alle news Pandemia, agire sulle cause e' la cura urgente! Inchiesta con Presa Diretta. Appuntamento da non perdere stasera su Raitre: Presa Diretta (ore 21:20) propone un'am ...