Prenotazioni vaccini Lombardia, Bertolaso: 'Aria? Conoscevo solo aria fritta prima di febbraio' (Di lunedì 29 marzo 2021) Crema, 29 marzo 2021 'Io fino ai primi giorni di questo febbraio Conoscevo l'aria che respiriamo, l'aria che tira come trasmissione, l'aria fritta. Ma di certo non avevo mai sentito nominare questa ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) Crema, 29 marzo 2021 'Io fino ai primi giorni di questol'che respiriamo, l'che tira come trasmissione, l'. Ma di certo non avevo mai sentito nominare questa ...

Advertising

LegaSalvini : COVID TOSCANA: PRENOTAZIONI VACCINI, ASSALTO FINO ALL’ALBA. SISTEMA KO ANCHE PER UN GUASTO - petergomezblog : Caos vaccini Lombardia, dopo tre giorni di silenzi Fontana azzera i vertici della società Aria che gestisce le pren… - Maxdero : Improvvisazione nelle scelte, caos nella gestione. Ecco il “#ModelloLombardia” voluto da #Fontana-Moratti-Bertolaso… - MarinoBruschini : RT @TgrRai: #COVID19 #vaccini, la #Calabria è ultima per dosi somministrate. Numerosi i disservizi, prenotazioni addirittura fissate per ce… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Zaia – Nuovo portale per vaccini da giovedì e prenotazioni anche -