“Posseduta da Satana” Il dolore di Michelle Hunziker | è successo di tutto | “Ecco cosa mi hanno fatto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 marzo 2021), quel ricordo non può essere delrimosso dalla mente. La frizzante e solare conduttrice dallo splendido sorriso contagioso ha raccontato di recente un capitolo di vita che ancora non si dimentica facilmente. Un periodo segnato da critiche infondate cheha provato a lasciarsi alle spalle, per non condizionare quello che di bello la vita le avrebbe poi donato. Ne ha parlatoin persona durante un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera. Senza filtri nè giri di parole, la conduttrice ha scoperchiato un vaso che contiene ancora un triste ricordo del passato quando sul suo conto sono state usate parole come lame: “In prima pagina titolarono che eroda”. Ancora molto giovane, ...