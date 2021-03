Portogallo | Santos | «Togliere la fascia a Ronaldo? È un esempio da seguire»

(Di lunedì 29 marzo 2021) La furia di Cristianodopo il gol non assegnato contro la Serbia non ha scalfito la stima nei suoi confronti del tecnico FernandoFernandoconferma Cristianocapitano anche dopo la furia di-Spezia e lalanciata a terra. «Cristiano è unnazionale. Tutti i giocatori dicono che è lui l’da. A ogni nuovo convocato chiedete come sia, e tutti rispondono la stessa cosa: è un, per il lavoro e la carriera. È unper tutti, anche nella sua vita quotidiana. Se Cristiano avesse offeso l’allenatore della Nazionale, i suoi colleghi o la Federazione, allora sì che dovremmo pensare ala ...

La furia di Cristiano Ronaldo dopo il gol non assegnato contro la Serbia non ha scalfito la stima nei suoi confronti del tecnico Fernando ......capitano lanciata per terra e plateale uscita polemica dal campo al termine di Serbia -,... Il direttore di gara Makkelie , infatti, si è scusato col Ct portoghese Fernando. 'L'...La furia di Cristiano Ronaldo dopo il gol non assegnato contro la Serbia non ha scalfito la stima nei suoi confronti del tecnico Fernando Santos ...Fernando Santos, CT del Portogallo, ha chiuso ogni polemica su Cristiano Ronaldo, smentendo le voci degli scorsi giorni, che annunciavano un cambio di capitano della squadra, come punizione per il fuo ...