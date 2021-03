Porta Palazzo | chiude Marco Brusconi “Fa molto male”

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 29 marzo 2021) Un altro pezzo di commercio che sparisce per colpa della crisi figlia dell’emergenza sanitaria. Are questa volta è la panetteria-tripperia di, personaggio conosciutissimo a, dove ha lo stand nell’Antica Tettoia dell’Orologio. Origini toscane,, impegnato anche nel sociale e nella politica torinese dal banco 71 e dal 1988 sotto l’antica tettoia ha fatto gustare i suoi prodotti che andavano dai panini con il lampredotto alla porchetta, fino alla trippa. Personaggi noti e meno noti non facevano mancare un selfie vicino al bancone di, che hato per anni la sua toscanità in cucina nel capoluogo piemontese. L’annuncio della chiusura arriva da Facebook, doveha fatto ...