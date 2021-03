PlayStation Store: Sony conferma la chiusura delle sezioni PS3, PSVita e PSP. (Di lunedì 29 marzo 2021) Le voci dei giorni scorsi, concretizzatesi già dai primi allarmi concreti da parte di alcuni utenti PlayStation quest'oggi, erano veritiere: da quest'estate non sarà più possibile acquistare contenuti PS3, PSVita e PSP su PlayStation Store. Tramite un comunicato inviato a tutti gli utenti possessori di un account sul PlayStation Store, nonché l'inclusione dello stesso tra le nuove FAQ del sito, Sony fa sapere come intende muoversi riguardo ai contenuti delle generazioni passate di contenuti digitali PlayStation. In sostanza, a partire dal 2 luglio 2021 (parlando di PlayStation 3 e PlayStation Portable) e dal 27 agosto 2021 (relativamente a PlayStation Vita) PlayStation ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 29 marzo 2021) Le voci dei giorni scorsi, concretizzatesi già dai primi allarmi concreti da parte di alcuni utentiquest'oggi, erano veritiere: da quest'estate non sarà più possibile acquistare contenuti PS3,e PSP su. Tramite un comunicato inviato a tutti gli utenti possessori di un account sul, nonché l'inclusione dello stesso tra le nuove FAQ del sito,fa sapere come intende muoversi riguardo ai contenutigenerazioni passate di contenuti digitali. In sostanza, a partire dal 2 luglio 2021 (parlando di3 ePortable) e dal 27 agosto 2021 (relativamente aVita)...

