PlayStation Home non deve morire! L'incredibile storia dei fan che lottano per lo spazio social di Sony (Di lunedì 29 marzo 2021) Nasce originariamente su PS2 con il nome Hub ma è solo su PS3 e su un PlayStation Network in continua crescita che incontra un'attenzione significativa sin dal suo annuncio. Un progetto amato da quel Phil Harrison che ai tempi era presidente dei SCE Worldwide Studios e che ora ha il suo bel da fare con Google Stadia. PlayStation Home è un progetto che quando venne lanciato nel 2008 attirava l'attenzione di tutti o quasi e che indubbiamente affascinava parecchi. Uno spazio social 3D gratuito in cui vagare con il proprio avatar tra chiacchierate con amici e nuove conoscenze che ha incontrato la propria fine senza troppe cerimonie o clamori l'1 aprile del 2015. Da allora delle persone, dei fan stanno facendo di tutto per non abbandonare PlayStation Home all'oblio ...

