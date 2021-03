Pizza fatta in casa, sfida internazionale promossa da Avpn: 751 in gara, vince una concorrente polacca (Di lunedì 29 marzo 2021) È un successo polacco quello registrato nella seconda edizione del VeraPizzaContest, la sfida internazionale per Pizzaioli tra le mura domestiche promossa dall’Associazione verace Pizza napoletana – Avpn – che quest’anno ha visto in gara 726 pizze da oltre 50 nazioni, registrando, sottolineano gli organizzatori, “ulteriori numeri da record rispetto all’exploit del 2020”. Ad aggiudicarsi il titolo di campionessa, del mondo della Pizza fatta in casa è stata infatti la polacca Agnieszka Eem seguita, sul terzo gradino del podio, dal connazionale Adrian Gromek. All’Italia, che resta comunque in cima, va la medaglia d’argento, grazie alla creazione di Davide Cormaci da Roma. “Un risultato – ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) È un successo polacco quello registrato nella seconda edizione del VeraContest, laperioli tra le mura domestichedall’Associazione veracenapoletana –– che quest’anno ha visto in726 pizze da oltre 50 nazioni, registrando, sottolineano gli organizzatori, “ulteriori numeri da record rispetto all’exploit del 2020”. Ad aggiudicarsi il titolo di campionessa, del mondo dellainè stata infatti laAgnieszka Eem seguita, sul terzo gradino del podio, dal connazionale Adrian Gromek. All’Italia, che resta comunque in cima, va la medaglia d’argento, grazie alla creazione di Davide Cormaci da Roma. “Un risultato – ...

