Più farmaci | più Pil Il caso irlandese un esempio per l’Italia

(Di lunedì 29 marzo 2021) La ricerca farmaceutica conviene. E fa bene al Pil, non solo alla salute delle persone. Non sono solo parole ricche di speranza in un momento drammatico come quello attuale, non solo almeno. Ma numeri veri e concreti. Quelli cioè contenuti nell’ultimo rapporto dell’istituto tedesco Wifor, redatto per l’associazione delle imprese farmaceutiche irlandesi e diffuso sui canali della Radio e Televisione di Stato dell’isola. Ebbene, secondo lo studio si prevede che i nuoviper il cancro, le malattie cardiache e respiratorie genereranno quasi 52 miliardi di euro di valore socio-economico per l’Irlanda in un periodo di 20 anni, 11 mila euro per ogni cittadino. Praticamente l’equivalente (e oltre) di due manovre italiane di finanza pubblica. Il titolo della ricerca è emblematico, Il valore dei medicinali in Irlanda. In altre parole, quanto il ...