Più di metà della popolazione adulta vaccinata | il Regno Unito riapre Ma resta vietato abbracciarsi

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ilha compiuto oggi un primo passo verso l’uscita dal lockdown. Dopo quasi tre mesi di restrizioni, questa mattina è infatti venuta meno l’indicazione del governo dire in casa. È ora consentito incontrarsi all’aperto in gruppi di sei persone, anche all’interno di giardini privati, mentre si potrà tornare a svolgere attività sportive all’aperto, come il tennis o il golf. Rimane valida invece la regola del distanziamento interpersonale, con l’obbligo di mantenere due metri di distanza. Ancora chiusi inoltre negozi, parrucchieri, pub e ristoranti, la cui riapertura è prevista il 12 aprile. Sarà permesso uscire pranzo o a cena solo in giardini o terrazze, e non al chiuso, e sempre rispettando la “regola del sei”. Tra le regole che rimangono in vigore anche il divieto di uscire dai confini nazionali senza un motivo di ...