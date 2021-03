Pierro (Lega): “Ritardi sui corsi per malfunzionamenti, no a penalizzazioni per graduatorie Ata” (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIntervenire sui corsi professionali per personale Ata, ridurre i termini delle procedure di selezione autorizzando gli Enti di Formazione a svolgere 8 (otto) ore di lezione al giorno in luogo delle 5 (cinque) previste e al contempo organizzare l’esame finale, anche con modalità on line, entro la data del 22 aprile 2021. Queste le richieste del consigliere regionale della Lega Attilio Pierro, indirizzate all’assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania Armida Filippelli. “Rischiamo di arrecare un grave danno a centinaia di giovani campani. In tanti, attraverso la partecipazione ad un corso di formazione professionale autofinanziato, confidano di acquisire un titolo formativo da poter alLegare alla domanda di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIntervenire suiprofessionali per personale Ata, ridurre i termini delle procedure di selezione autorizzando gli Enti di Formazione a svolgere 8 (otto) ore di lezione al giorno in luogo delle 5 (cinque) previste e al contempo organizzare l’esame finale, anche con modalità on line, entro la data del 22 aprile 2021. Queste le richieste del consigliere regionale dellaAttilio, indirizzate all’assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania Armida Filippelli. “Rischiamo di arrecare un grave danno a centinaia di giovani campani. In tanti, attraverso la partecipazione ad un corso di formazione professionale autofinanziato, confidano di acquisire un titolo formativo da poter alre alla domanda di aggiornamento della terza fascia delle...

Ultime Notizie dalla rete : Pierro Lega Lega, su vaccino Sputnik De Luca crea false aspettative ... che non abbiano a ripetersi ancora inutili annunci che alimentano solo false aspettative', cosi' i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro.

Salerno: incontro tra Salvini e leader provinciale Lega Pierro Colloquio tra Matteo Salvini e il consigliere regionale della Campania, nonche' segretario provinciale della Lega di Salerno, Attilio Pierro. Al centro dell'incontro - si legge in una nota - le prossime elezioni Amministrative (la Lega e' alla ricerca dei candidati migliori e che garantiscano l'unita' del ...

ATTILIO PIERRO (LEGA): "CORSI DI FORMAZIONE IN CAMPANIA PER PERSONALE ATA" Agenda Politica Covid, Sputnik, Lega: “De Luca faccia chiarezza!” NAPOLI – “Polemica assurda da parte del presidente della Regione Campania De Luca sul vaccino Sputink. In una fase così complessa, come quella che stiamo vivendo, serve chiarezza e trasparenza. Bene l ...

Salerno, l’analisi di Pd Lega e Fratelli d’Italia sulle rispettive agende politiche Salerno – Si scalda la politica in città. Nel giro di poche ore autorevoli esponenti di tre tra i maggiori partiti esprimono le visioni delle proprie compagini. Alfonso Andria (Pd), Giuseppe Fabbricat ...

