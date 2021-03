Pier Silvio Berlusconi cuore d’oro: il gesto del dirigente Mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) Atto umanitario e sicuramente molto apprezzato in questo particolare momento è stato fatto da Pier Silvio Berlusconi jr che ha donato circa 550 pacchi di cibo da consegnare alle famiglia in difficoltà di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino zona territoriale dove l’amministratore delegato di Mediaset e famiglia vivono. Il gesto fatto con il cuore da parte di Berlusconi jr, l’imprenditore ha avuto per la terza volta un pensiero speciale verso quelle persone che si trovano in serie difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid. Pier Silvio Berlusconi jr Solonotizie24Pier Silvio Berlusconi jr beneficenza per Pasqua Pier ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Atto umanitario e sicuramente molto apprezzato in questo particolare momento è stato fatto dajr che ha donato circa 550 pacchi di cibo da consegnare alle famiglia in difficoltà di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino zona territoriale dove l’amministratore delegato die famiglia vivono. Ilfatto con ilda parte dijr, l’imprenditore ha avuto per la terza volta un pensiero speciale verso quelle persone che si trovano in serie difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid.jr Solonotizie24jr beneficenza per Pasqua...

