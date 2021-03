Piemonte, bonus Montagna, al via le domande per ricevere l’indennizzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Possono essere presentate da questa mattina, e fino a venerdì 30 aprile, le domande per ricevere l’indennizzo una tantum previsto dal ‘bonus Montagna’. Oltre 20 milioni di euro che la Regione Piemonte mette a disposizione di maestri di sci e di snowboard iscritti all’Albo del Collegio regionale maestri di Sci, agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione e attività connesse. Per i primi è previsto un contributo massimo fino a 2mila euro, per i secondi di 1.500 euro: la domanda deve essere presentata sul portale http://www.sistemaPiemonte.it/cms/privati/utilizzando per l’accesso le proprie credenziali Spid o quelle di un soggetto delegato. “Si tratta di un primo, fondamentale passo verso il completamento del piano da 20,5 milioni che la Regione ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 29 marzo 2021) Possono essere presentate da questa mattina, e fino a venerdì 30 aprile, leperuna tantum previsto dal ‘’. Oltre 20 milioni di euro che la Regionemette a disposizione di maestri di sci e di snowboard iscritti all’Albo del Collegio regionale maestri di Sci, agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione e attività connesse. Per i primi è previsto un contributo massimo fino a 2mila euro, per i secondi di 1.500 euro: la domanda deve essere presentata sul portale http://www.sistema.it/cms/privati/utilizzando per l’accesso le proprie credenziali Spid o quelle di un soggetto delegato. “Si tratta di un primo, fondamentale passo verso il completamento del piano da 20,5 milioni che la Regione ...

