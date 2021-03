Piano vaccini, oggi il vertice governo-Regioni (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Piano vaccinale contro in Covid-19 al centro dell’incontro che si tiene oggi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e le Regioni. Si punta ad accelerare la campagna di vaccinazione e a uniformare i piani delle Regioni. “La fascia fra i 70-79 anni va tutelata prioritariamente, è una fascia con una mortalità del 10%. Anche nella prima fascia di persone vaccinate è stato seguito il criterio anagrafico, insieme agli operatori sanitari sono stati ammessi over 80 e personale delle Rsa, e notiamo già una flessione dei contagi”, dice il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts. “Si è data priorità anche a soggetti vulnerabili, si è cercato di proteggere i più fragili, e anche qui il criterio dell’età è importante”, dice ancora. Il coordinamento è la condizione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Ilvaccinale contro in Covid-19 al centro dell’incontro che si tienetra il presidente del Consiglio Mario Draghi e le. Si punta ad accelerare la campagna di vaccinazione e a uniformare i piani delle. “La fascia fra i 70-79 anni va tutelata prioritariamente, è una fascia con una mortalità del 10%. Anche nella prima fascia di persone vaccinate è stato seguito il criterio anagrafico, insieme agli operatori sanitari sono stati ammessi over 80 e personale delle Rsa, e notiamo già una flessione dei contagi”, dice il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts. “Si è data priorità anche a soggetti vulnerabili, si è cercato di proteggere i più fragili, e anche qui il criterio dell’età è importante”, dice ancora. Il coordinamento è la condizione ...

