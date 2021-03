Piano vaccini e possibili riaperture dopo Pasqua Oggi il vertice governo-regioni

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar –il lockdown diilper fare il punto su come accelerare e uniformare la campagna vaccinale e procedere conzone gialle “rafforzate”il 6 aprile. Obiettivo del, come più volte annunciato, è arrivare il prima possibile alla soglia delle 500mila dosi al giorno. Altro tema caldo: discutere del decreto che entrerà in vigore dal 7 aprile. Come è noto, la Lega (che è ale conta diversi presidenti di Regione chiave) chiede di riaprire, mentre il ministro della Salute Speranza vuole abolire la zona gialla fino al 30 aprile.alle 17 il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piano vaccini

... la nostra regione è tra le ultime in Italia per numero disomministrati su quelli disponibili'. 'Ilvaccinale della Regione, ammesso che ce ne sia uno visto che non ve n'è traccia, ...'Abbiamo definito uncon il Governo ancora più puntuale che identifica le categorie per età e ... 'Siamo tra le regioni più virtuose perinoculati ma tra qualche giorno non avremo più ...(Teleborsa) - "Non fermiamoci ai numeri ma utilizziamoli per fare un salto in avanti". Così Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile oggi a Genova per l'apertura del maxi-hub vaccinale della Fier ..."Sono circa mille, su 1.800, le farmacie del Lazio che hanno dato la loro pre-adesione alla campagna vaccinale". Lo ha detto, all’agenzia ...