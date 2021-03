Piano vaccini e nuovo decreto, Draghi incontra la Regioni (Di lunedì 29 marzo 2021) Piano vaccini e decreto Aprile, Mario Draghi incontra le Regioni nel vertice del 29 marzo. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi incontra le Regioni per fare il punto sul Piano vaccini e sulle nuove misure che saranno contenute nel decreto Aprile, che sarà approvato nei prossimi giorni. Vaccino CovidIl Piano vaccini e il decreto Aprile: Draghi incontra le Regioni Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, Draghi chiede uno sforzo unitario per arrivare al traguardo delle 500.000 somministrazioni al giorno. Un obiettivo realizzabile alla luce delle ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021)Aprile, Mariolenel vertice del 29 marzo. Il Presidente del Consiglio Marioleper fare il punto sule sulle nuove misure che saranno contenute nelAprile, che sarà approvato nei prossimi giorni. Vaccino CovidIle ilAprile:lePer quanto riguarda la campagna di vaccinazione,chiede uno sforzo unitario per arrivare al traguardo delle 500.000 somministrazioni al giorno. Un obiettivo realizzabile alla luce delle ...

