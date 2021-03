Piano vaccinale, i magistrati: “Vaccinateci o sospenderemo attività giudiziaria” (Di lunedì 29 marzo 2021) Se non verrà data priorità di vaccinazione ai giudici, L’Anm (Associazione nazionale magistrati) avverte: “rallenteremo l’attività dei tribunali”. “L’Anm invita i dirigenti degli uffici giudiziari, con la sollecitudine che la gravità del momento richiede, ad adottare, a tutela della salute, energiche misure organizzative al fine di rallentare immediatamente tutte le attività dei rispettivi uffici”. Poi, la nota continua, arrivando addirittura a non escludere di arrivare “nei casi più estremi, anche alla sospensione dell’attività giudiziaria non urgente”. La motivazione di tale decisione è data dal fatto che “il nuovo Piano strategico vaccinale, modificando le linee guida approvate dal Parlamento nel dicembre 2020, non prevede più, tra i gruppi target di ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Se non verrà data priorità di vaccinazione ai giudici, L’Anm (Associazione nazionale) avverte: “rallenteremo l’dei tribunali”. “L’Anm invita i dirigenti degli uffici giudiziari, con la sollecitudine che la gravità del momento richiede, ad adottare, a tutela della salute, energiche misure organizzative al fine di rallentare immediatamente tutte ledei rispettivi uffici”. Poi, la nota continua, arrivando addirittura a non escludere di arrivare “nei casi più estremi, anche alla sospensione dell’non urgente”. La motivazione di tale decisione è data dal fatto che “il nuovostrategico, modificando le linee guida approvate dal Parlamento nel dicembre 2020, non prevede più, tra i gruppi target di ...

