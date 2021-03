Phisikk du role – Il decalogo televisivo azzeccato di Grillo

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 marzo 2021) In fondo Beppeè l’emblema di quell’arci-italiano perennemente periclitante tra il serio e il faceto, il dramma e la farsa, alternando colpi di genio con colpi di fortuna, discese ardite con risalite. Più o meno temerarie. Comunque provateci voi a fare un partito, a portarlo ai livelli elettorali della Dc di De Mita, togliendovi lo sfizio non solo di non entrare in Parlamento- o di andarci di quando in quando indossando gli scafandri da astronauta o da palombaro- ma anche di mandarci un esercito di giovanotti di primo pelo, con l’attitudine a brandire, più che noiosi testi di procedura parlamentare, apri-scatole-di tonno e redditi di cittadinanza. Basta: “l’eccelso” ha fatto discutere assai in questi giorni suldettato ai suoi portavoce per stare nei talk televisivi insieme agli altri. Si è sollevato il putiferio, con indignazioni di ...