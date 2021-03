Perquisizione in casa di un egiziano a Bari | la polizia trova un’italiana rapita e stuprata da mesi | è incinta

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sequestro di persona, violenza sessuale e porto abusivo di armi. Con queste accuse la Squadra Mobile diha arrestato sabato pomeriggio un 31enne, pregiudicato, che ha anche messola vittima. Una giovane italiana che l’immigrato segregava income una schiava sessuale. L’diè regolare sul territorio italiano Tutto è partitoda un controllo in piazza Umberto, a. L’uomo non indossava correttamente la mascherina. Gli agenti hanno accertato che aveva precedenti penali e lo hanno perquisitondolo in possesso di un coltello a serramanico. Durante le fasi del controllo, è apparso molto nervoso ed ha cercato in tutti i modi di evitare di fornire indicazioni sull’indirizzo della sua abitazione. Un atteggiamento ...