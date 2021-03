Perché le madri non si vedono con gli occhi delle figlie?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 29 marzo 2021) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Siamo noi leimpensierite? Abbiamo fatto fatica, ci siamo impegnate a tenere insieme tutto – le salite, discese e tentate risalite professionali; le famiglie così come sono venute, allargandosi o restringendosi; le battaglie con i nostri corpi che si ostinano a cambiare, nonostante il pilates – e magari ci siamo anche riuscite, in parte. Forse più di quanto ci saremmo aspettate. Più di quanto non prevedesse Anne Marie Slaughter nel 2012 quando scrisse Why Women Still Can’t Have It All (le donne non possano ancora avere tutto), sul magazine americano The Atlantic, accendendo un confronto globale. Sono le nostrea vederci e raccontarci così: scontente, con in testa una corona di rovelli. E vorrebbero dirci (qualcuna ci riesce anche): dai mamma, basta, ...