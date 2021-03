Perché Draghi è l’ancora euroatlantica di Erdogan

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 marzo 2021) Che piaccia o meno, la Turchia e il suo leader, Recep Tayyep, restano attori imprescindibili del quadrante mediterraneo e anche di dinamiche ben più ampie, data l’influenza che la Turchia è riuscita a sviluppare in questi decenni in altre aree del mondo. Cha piaccia o meno, le azioni e soprattutto l’efficacia militare della Turchia in Libia e nel Caucaso hanno accresciuto, e non danneggiato, il prestigio e l’importanza di Ankara agli occhi di molti attori regionali e anche della Nato. In realtà, anche agli occhi dell’alleato americano che, nonostante tutti i problemi, vuole mantenere Ankara ben salda all’interno del perimetro della fedeltà atlantica e tenerla lontana da eventuali tentazioni russe. Tentazioni eterodosse, a vedere la storia della Turchia che con i russi ha sempre fatto fatica ad andare d’accordo, ma gli ultimi anni hanno dimostrato che necessità ...