“Per fortuna non ha sofferto”. Christian De Sica, dopo il grave lutto familiare il racconto toccante in diretta tv (Di lunedì 29 marzo 2021) Sempre più vicino il ritorno in tv con un suo programma per Christian De Sica. Il sabato di Pasqua andrà in onda il suo one man show dal titolo Una serata tra amici, uno spettacolo in cui l’attore romano ripercorrerà tutta la sua carriera artistica e anche privata, in un percorso di memoria punteggiato da tanti momenti di spettacolo, anche intensi e speciali. Ci sarà l’incontro con il cognato Carlo Verdone, fratello di sua moglie Silvia, verranno svelati tanti aneddoti che andranno ad intrecciarsi a momenti muSicali in un viaggio personale in cui sarà accompagnato dall’amico Pino Strabioli. Dello show ne ha parlato con Fabio Fazio durante l’intervista a Che tempo che fa. “In una serata tra amici canterò”. È sempre più vicina la messa in onda di Una serata tra amici. Attraverso queste canzoni andrò a ripercorrere la mia vita e tanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Sempre più vicino il ritorno in tv con un suo programma perDe. Il sabato di Pasqua andrà in onda il suo one man show dal titolo Una serata tra amici, uno spettacolo in cui l’attore romano ripercorrerà tutta la sua carriera artistica e anche privata, in un percorso di memoria punteggiato da tanti momenti di spettacolo, anche intensi e speciali. Ci sarà l’incontro con il cognato Carlo Verdone, fratello di sua moglie Silvia, verranno svelati tanti aneddoti che andranno ad intrecciarsi a momenti muli in un viaggio personale in cui sarà accompagnato dall’amico Pino Strabioli. Dello show ne ha parlato con Fabio Fazio durante l’intervista a Che tempo che fa. “In una serata tra amici canterò”. È sempre più vicina la messa in onda di Una serata tra amici. Attraverso queste canzoni andrò a ripercorrere la mia vita e tanti ...

Advertising

CarloCalenda : Mamma mia. Da leggere. Non siamo messi benissimo. Per fortuna Vitalba spiega le cose in modo semplice. - FBiasin : Adesso si capisce perché per #Pirlo, non giocare, è una fortuna. #JuveBenevento - lucianonobili : Professore, nei pomeriggi più grigi e di più forte malinconia, rilegga un testo fondamentale per la sua formazione.… - evermoreyoongi : Per fortuna non sono me io starei già piangendo in diretta - lovespmh : ma per come porto fortuna io sicuro il primo a pubblicare sarà sanha -