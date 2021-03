Pd incontra sinistra: Calenda non si muove in ottica coalizione (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – Le parole di Carlo Calenda sono state una bomba gettata nel centrosinistra capitolino. Che pero’ non ci sta a farsi dettare l’agenda delle elezioni per il Campidoglio dal leader di Azione ed e’ pronto a ripartire con il tavolo di coalizione. Questo e’ uno dei temi emersi nell’incontro on line che il segretario del Pd, Andrea Casu, e il vicesegretario dem del Lazio, Enzo Foschi, hanno avuto con i rappresentanti romani del pezzo piu’ a sinistra della compagine progressista. Liberare Roma, Psi, Articolo 1, sinistra Italiana, sinistra X Roma e Verdi la scorsa settimana avevano scritto al vertice capitolino del Pd per avere un incontro che intanto interrompesse la lunga fase di stallo (iniziata dalla fine del 2020) del tavolo del centrosinistra. Un’inerzia che, a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – Le parole di Carlosono state una bomba gettata nel centrocapitolino. Che pero’ non ci sta a farsi dettare l’agenda delle elezioni per il Campidoglio dal leader di Azione ed e’ pronto a ripartire con il tavolo di. Questo e’ uno dei temi emersi nell’incontro on line che il segretario del Pd, Andrea Casu, e il vicesegretario dem del Lazio, Enzo Foschi, hanno avuto con i rappresentanti romani del pezzo piu’ adella compagine progressista. Liberare Roma, Psi, Articolo 1,Italiana,X Roma e Verdi la scorsa settimana avevano scritto al vertice capitolino del Pd per avere un incontro che intanto interrompesse la lunga fase di stallo (iniziata dalla fine del 2020) del tavolo del centro. Un’inerzia che, a ...

