**Pd: dem al lavoro per evitare conta a Camera, Madia per ora non si sfila** (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Esclusa l'ipotesi di arrivare a una terza candidatura unitaria, visti i numeri che si stanno configurando nella sfida domani alla Camera per la presidenza del gruppo tra Debora Serracchiani e Marianna Madia, con un vantaggio consistente della prima sulla seconda, a quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe in atto un tentativo di evitare una conta nel voto a Montecitorio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

