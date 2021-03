Pattinaggio artistico, Mondiali 2021: quattro sorprese in quattro gare. Pechino 2022 ora è vicina (Di lunedì 29 marzo 2021) È andata. Il Campionato Mondiale di Pattinaggio di figura più controverso della storia della disciplina si è concluso, tra irritazioni per la scelta da parte dell’ISU circa il sistema di qualifica olimpica e agitazione per la bolla di sicurezza Anti-Covid19. Il ghiaccio dell’Ericsson Globe Arena di Stoccolma ha dato il suo responso, confermando buona parte delle aspettative ma riservando, più di altre volte, anche delle sorprese. In linea generale in tutte e quattro le specialità (vinte in tre occasioni della Russia) almeno un piazzamento sul podio è andato contro ogni previsione. Nelle coppie d’artistico ad esempio in pochissimi alla vigilia avrebbero scommesso in un successo all’esordio di Anastsia Mishina-Aleksandr Galliamov, galvanizzati dal trasferimento dalla guru Tamara Moskvina; gli atleti di ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) È andata. Il Campionato Mondiale didi figura più controverso della storia della disciplina si è concluso, tra irritazioni per la scelta da parte dell’ISU circa il sistema di qualifica olimpica e agitazione per la bolla di sicurezza Anti-Covid19. Il ghiaccio dell’Ericsson Globe Arena di Stoccolma ha dato il suo responso, confermando buona parte delle aspettative ma riservando, più di altre volte, anche delle. In linea generale in tutte ele specialità (vinte in tre occasioni della Russia) almeno un piazzamento sul podio è andato contro ogni previsione. Nelle coppie d’ad esempio in pochissimi alla vigilia avrebbero scommesso in un successo all’esordio di Anastsia Mishina-Aleksandr Galliamov, galvanizzati dal trasferimento dalla guru Tamara Moskvina; gli atleti di ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Che magia, non hanno sbagliato praticamente niente' ??? Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii conquistano la sh… - louxchiara : @giuliaftlou io faccio pattinaggio artistico a rotelle e posso ancora praticarlo essendo tesserata per fare i nazionali - angi_audrey : @GiorgiaLatini2 Ma infatti secondo me se mai la farà, il guanto di sfida partirà dalla Cele. A livello atletico e d… - sportface2016 : #Pattinaggio artistico, l'#Italia conquista i primi cinque pass per i Giochi di #Pechino2022 - azzurridigloria : ??MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2021: SESTO POSTO AZZURRO NELLA DANZA?? Charlène Guignard e Marco Fabbri sesti, m… -