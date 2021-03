Passaporto vaccinale, Breton presenta la versione cartacea e digitale: disponibile dal 15 giugn (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Passaporto vaccinale europeo sarà disponibile dal prossimo 15 giugno: è stato il commissario Ue all’Industria Thierry Breton ad illustrare le caratteristiche del certificato destinato ad entrare in vigore tra qualche mese, senza essere comunque obbligatorio. Il documento, che potrà essere utilizzato per salire a bordo di un aereo, viaggiare con maggiore facilità, partecipare ad un evento ‘di massa’ – dunque riprendere più facilmente una vita ‘normale’ – potrebbe garantire maggiore libertà di movimento a partire dal 15 giugno. Passaporto vaccinale europeo disponibile dal 15 giugno I prototipi del Passaporto vaccinale, nelle sue versioni cartacea e ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Ileuropeo saràdal prossimo 15o: è stato il commissario Ue all’Industria Thierryad illustrare le caratteristiche del certificato destinato ad entrare in vigore tra qualche mese, senza essere comunque obbligatorio. Il documento, che potrà essere utilizzato per salire a bordo di un aereo, viaggiare con maggiore facilità, partecipare ad un evento ‘di massa’ – dunque riprendere più facilmente una vita ‘normale’ – potrebbe garantire maggiore libertà di movimento a partire dal 15o.europeodal 15o I prototipi del, nelle sue versionie ...

