Pasqua, tra zona rossa e restrizioni gli italiani sono stremati dal Covid, Papa Francesco: “Siamo provati” (Di lunedì 29 marzo 2021) Come sarà Pasqua 2021? Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate è ancora di più la voglia di uscire e stare all’aperto. A causa della situazione attuale, le misure previste per arginare i contagi da coronavirus ci tolgono la libertà. Papa Francesco ha condiviso un pensiero per tutti i cittadini che provano sconforto per la situazione che stiamo vivendo. Il Papa ha esortato a non farsi prendere dallo sconforto e farsi forza invece nutrendo la compassione, aiutando i più deboli. Pasqua 2021, Papa Francesco: “Quest’anno Siamo più provati” Il Papa all’Angelus ha raccontato la condizione di smarrimento che affligge tutti quanti, invitando comunque a non cedere al pessimismo e all’egoismo. “Siamo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Come sarà2021? Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate è ancora di più la voglia di uscire e stare all’aperto. A causa della situazione attuale, le misure previste per arginare i contagi da coronavirus ci tolgono la libertà.ha condiviso un pensiero per tutti i cittadini che provano sconforto per la situazione che stiamo vivendo. Ilha esortato a non farsi prendere dallo sconforto e farsi forza invece nutrendo la compassione, aiutando i più deboli.2021,: “Quest’annopiù” Ilall’Angelus ha raccontato la condizione di smarrimento che affligge tutti quanti, invitando comunque a non cedere al pessimismo e all’egoismo. “...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - chetempochefa : 'In questo momento tutto ci fa pensare che grazie ai vaccini, a questo miracolo della scienza, noi potremmo tornare… - repubblica : Federalberghi: 'A Pasqua si potrà viaggiare all'estero ma non tra regioni: una beffa per il turismo italiano' - 04Carmen20 : RT @MariaRo51490621: Per chi non avesse compreso che sono favoriti i benestanti, le vacanze all'estero sono consentite, ma niente spostame… - AvantiLaura : RT @ilGatt0Pardo: Pasqua in zona rossa, ma si potrà andare all’estero per turismo. Consentiti gli spostamenti (persino tra regioni) per and… -