Pasqua solidale, pacchi alimentari per 20 mila famiglie povere (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono circa ventimila le famiglie povere piegate dall'emergenza Covid che per Pasqua e Pasquetta potranno mettere a tavola i migliori prodotti agroalimentari made in Italy e passare delle feste più serene grazie all'importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano presentata al Premier Mario Draghi dal presidente della Coldiretti, Ettore Prandini e dal segretario Generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo. L'iniziativa promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese ha visto la spedizione del primo carico di aiuti alimentari dal cortile di Palazzo Chigi "A sostegno di chi ha più bisogno". L'importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano prevede la ...

