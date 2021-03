Pasqua in zona rossa ma si può andare all'estero: rivolta degli albergatori (Di lunedì 29 marzo 2021) Sembra incredibile ma è così. Le nuove norme introdotte dal governo Draghi non consentono di uscire dal proprio comune ma consentono, invece, di recarsi all'estero - in molti Paesi - per turismo in ... Leggi su parmatoday (Di lunedì 29 marzo 2021) Sembra incredibile ma è così. Le nuove norme introdotte dal governo Draghi non consentono di uscire dal proprio comune ma consentono, invece, di recarsi all'- in molti Paesi - per turismo in ...

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, la Pasqua è in zona rossa ma si può andare all’estero. Federalberghi attacca: “Una presa in giro, così… - Corriere : ?? È una nota del Viminale a consentire gli spostamenti per andare in aeroporto per andare in vacanza - Agenzia_Ansa : L'Italia resta chiusa fino a maggio e da domani più di metà del Paese sarà in zona rossa. Cosa è consentito fare in… - Europeo91785337 : RT @LaNotiziaTweet: Lockdown e Pasqua in zona rossa: non si può andare a 100 km ma si può arrivare alle Canarie - aresbi3 : RT @icebergfinanza: Questo è un Governo di dementi e tutti coloro che lo sostengono! In Italia non ci si può muovere VERGOGNA! A Pasqua si… -