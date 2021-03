Pasqua in zona rossa: ecco cosa si può fare e cosa è vietato (Di lunedì 29 marzo 2021) Gabriele Laganà Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà zona rossa. Molte le restrizioni previste per contenere i contagi. Novità per le visite a parenti ed amici Nuove pesanti restrizioni in vista per gli italiani. Nei giorni del 3, 4 e 5 aprile, in coincidenza con la Pasqua, tutto il Paese diverrà zona rossa, senza alcuna eccezione. Anche quest’anno si dovrà rinunciare alla classica gita fuori porta. Ma saranno diverse le regole da seguire per compiere visite a parenti, pranzi e sport. Uscire di casa Come nella ormai nota zona rossa anche dal 3 al 5 aprile si potrà uscire di casa soltanto per motivi di lavoro, salute e urgenza. In ogni caso bisognerà essere in possesso dell’autocertificazione. Il pranzo di Pasqua con amici o ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 marzo 2021) Gabriele Laganà Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà. Molte le restrizioni previste per contenere i contagi. Novità per le visite a parenti ed amici Nuove pesanti restrizioni in vista per gli italiani. Nei giorni del 3, 4 e 5 aprile, in coincidenza con la, tutto il Paese diverrà, senza alcuna eccezione. Anche quest’anno si dovrà rinunciare alla classica gita fuori porta. Ma saranno diverse le regole da seguire per compiere visite a parenti, pranzi e sport. Uscire di casa Come nella ormai notaanche dal 3 al 5 aprile si potrà uscire di casa soltanto per motivi di lavoro, salute e urgenza. In ogni caso bisognerà essere in possesso dell’autocertificazione. Il pranzo dicon amici o ...

