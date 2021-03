Pasqua in zona rossa: dalle scuole ai ristoranti, chi riapre e chi no (Di lunedì 29 marzo 2021) Pasqua e riaperture, cosa cambia in vista del nuovo decreto in vigore dal 7 aprile. Chi riapre e chi no L’Italia si appresta a vivere la sua seconda Pasqua in zona rossa. Anche quest’anno l’atmosfera è quella del lockdown, in vista delle imminenti restrizioni previste dal governo Draghi con il decreto 7 aprile 2021. Riapertura delle scuole anche in zona rossa e ripresa di alcune attività. Ecco tutte le novità. Al decreto attualmente in vigore, valido fino al 6 aprile, ne subentrerà un altro, quello del 7 aprile attivo fino ai primi giorni di maggio. Il nuovo provvedimento dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, con ogni probabilità martedì 30 marzo, dopo il consueto giro con i rappresentanti delle Regioni e il Comitato ... Leggi su zon (Di lunedì 29 marzo 2021)e riaperture, cosa cambia in vista del nuovo decreto in vigore dal 7 aprile. Chie chi no L’Italia si appresta a vivere la sua secondain. Anche quest’anno l’atmosfera è quella del lockdown, in vista delle imminenti restrizioni previste dal governo Draghi con il decreto 7 aprile 2021. Riapertura delleanche ine ripresa di alcune attività. Ecco tutte le novità. Al decreto attualmente in vigore, valido fino al 6 aprile, ne subentrerà un altro, quello del 7 aprile attivo fino ai primi giorni di maggio. Il nuovo provvedimento dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, con ogni probabilità martedì 30 marzo, dopo il consueto giro con i rappresentanti delle Regioni e il Comitato ...

Advertising

Corriere : ?? È una nota del Viminale a consentire gli spostamenti per andare in aeroporto per andare in vacanza - Agenzia_Ansa : L'Italia resta chiusa fino a maggio e da domani più di metà del Paese sarà in zona rossa. Cosa è consentito fare in… - Corriere : ?? Seconde case, spostamenti fra regioni, turismo, visite ai parenti: tutto quello che c'è da sapere sulle vacanze d… - _VR46_ita : RT @DigitalicMag: Dal 3 al 5 aprile tutta l’Italia sarà dichiarata zona rossa, capiamo di più su spostamenti, seconde case, visite ai paren… - alcar70 : RT @ilGatt0Pardo: Pasqua in zona rossa, ma si potrà andare all’estero per turismo. Consentiti gli spostamenti (persino tra regioni) per and… -