Partite Iva, come accedere agli aiuti a fondo perduto (Di lunedì 29 marzo 2021) Le Partite Iva avranno presto la possibilità di accedere agli 11 miliardi che stanno per essere stanziati a fondo perduto. Vediamo alcuni accorgimenti necessari per presentare una domanda corretta, e di conseguenza ridurre al minimo la possibilità di essere scartati. Partite iva, linee guida per accedere ai fondi Sebbene manchi la comunicazione ufficiale dell’agenzia delle Entrate, la nuova tornata da 11 miliardi di euro di aiuti a fondo perduto è pronta. Manca da fissare l’orario di apertura della piattaforma telematica con cui imprese, professionisti, autonomi e agricoltori, potranno inviare la domanda di accesso ai nuovi sostegni. Potranno accedervi coloro che dimostrino ricavi o compensi 2019 fino a 10 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) LeIva avranno presto la possibilità di11 miliardi che stanno per essere stanziati a. Vediamo alcuni accorgimenti necessari per presentare una domanda corretta, e di conseguenza ridurre al minimo la possibilità di essere scartati.iva, linee guida perai fondi Sebbene manchi la comunicazione ufficiale dell’agenzia delle Entrate, la nuova tornata da 11 miliardi di euro diè pronta. Manca da fissare l’orario di apertura della piattaforma telematica con cui imprese, professionisti, autonomi e agricoltori, potranno inviare la domanda di accesso ai nuovi sostegni. Potranno accedervi coloro che dimostrino ricavi o compensi 2019 fino a 10 ...

Advertising

Antonio_Tajani : Il Governo Conte ha dimenticato di tutelare i non garantiti. Ci batteremo per un nuovo primo scostamento di bilanci… - Zampaglion : RT @Fedoraquattroc2: @ITdominusIT @cris_cersei Provate a farci il vaccino obbligatorio o a modificare l'Art. 32 Cost. che questo filmato ve… - Matteo0923 : RT @Fedoraquattroc2: @Donzelli Provate a farci il vaccino obbligatorio o a modificare l'Art. 32 Cost. che questo filmato ve lo mettiam a tu… - vaniacavi : RT @MatteoBandit2: @Antonio_Italia @vaniacavi Ecco, mi chiedo cosa pensino le partite IVA chiuse, vedendo in giro gente al cazzeggio, senza… - vaniacavi : @MatteoBandit2 @Antonio_Italia finchè le partite IVA chiuse non andranno nelle sedi delle loro rappresentanze di ca… -