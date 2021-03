Parco nazionale dei Sibillini | pronta la nuova sede | a breve il trasferimento degli uffici

(Di lunedì 29 marzo 2021) A tre anni dal sisma, il 9 settembre 2019 segnava un nuovo inizio per Visso e per l'intero centro Italia ancora ferito dal terremoto. Quel giorno, nella Sala Consiliare del Municipio, veniva ...

Quel giorno, nella Sala Consiliare del Municipio, veniva presentato ufficialmente il progetto della nuova struttura della sede deldei Monti Sibillini; a ciò faceva seguito il gesto ...... Programma innovativoper la qualità dell'abitare, per ottenere un contributo di 15 ...coworking che sorgerà in via Verona al posto dell'ex Puggelli Legnami e che si affaccerà sul futuro...Roma, 29 mar. (askanews) - Come possono i comuni contribuire alla scommessa delle transizioni ecologica e digitale, evitando nuove disuguaglianze, ...(ANSA) - VISSO (MACERATA), 29 MAR - Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha una nuova sede a Visso. Si tratta di un edificio in legno, di 700 mq di superficie su un unico livello, integrato nel paes ...