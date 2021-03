Paolo Liguori "L'orgoglio ferito di Milano!' - Milano Post (Di lunedì 29 marzo 2021) L'editoriale su 'Il Giornale' del direttore di Tgcom24 Paolo Liguori Milano è indietro! Impensabile, incredibile, orribile, mai successo nell'ultimo quarto di secolo in Italia. Eppure, è così. L'affermazione si riferisce all'andamento delle ... Leggi su milanopost.info (Di lunedì 29 marzo 2021) L'editoriale su 'Il Giornale' del direttore di Tgcom24è indietro! Impensabile, incredibile, orribile, mai successo nell'ultimo quarto di secolo in Italia. Eppure, è così. L'affermazione si riferisce all'andamento delle ...

Advertising

a_secchi : “Lo sconcerto dei cittadini di una regione, di una grande città, abituate a camminare sempre in testa al gruppo, a… - CosenzaChannel : Nuova udienza disciplinare contro Otello #Lupacchini. Il magistrato ha reso dichiarazioni spontanee parlando anche… - cschannel_news : Processo disciplinare per Lupacchini, sarà sentito solo Paolo Liguori - StriderHarlock : @simofons Ma anche Giorgio Gori, Veronica Pivetti, Paolo Liguori, Bonolis e Mike Bongiorno. Per par condicio. - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Incindente tra Ovada e Masone: muore Paolo Scerni, figlio dell'ex presidente del Genoa - -