Paolo Ferrara e la foto fake del tombino | “Non era ritoccata”

(Di lunedì 29 marzo 2021)e ladelscatenano il popolo dei social. A innescare il caso è lo scatto circolato sul web di undi una strada di Roma con la griglia occlusa dal bitume dopo la posa dell’asfalto. Alla, condita dalle polemiche sulla gestione delle strade, ha risposto il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle con un’altradello stessoma con le griglie libere: “Dovete aspettare la fine dei lavori. Non stiamo mica ai tempi di Alemanno o Marino”, ha scritto lo stesso, salvo poi rimuovere la. Lo stessoè poi tornato sull’argomento in un post su Facebook: “Cercano di nascondere quello che è sotto gli occhi di tutti i ...

ilpost : Un consigliere del M5S di Roma ha “riparato” un tombino con una foto ritoccata - Gabriel99186279 : @lucianocapone @Paolo__Ferrara In che mani siamo …scagazzaroni - stepagan : RT @ilgiornale: Il consigliere grillino Paolo Ferrara ha scatenato ilarità sul web postando la foto di un tombino ritoccato al photoshop e… - xblunotte : RT @lucianocapone: Il consigliere M5S di Roma @Paolo__Ferrara aggiusta i lavori pubblici con Paint. Fa cioè “graphical rendering”, la giunt… - Paolo90988317 : @Paolo__Ferrara Ma seriamente, lei quanto è pirla ??? -

E a cascare nel 'trappolone' dei social è un consigliere del Movimento 5 Stelle,: dopo che un account Twitter ('Battaglia persa') ha postato la foto di un tombino intasato dopo la posa ...Roma " "Se il consigliere grillinoutilizza photoshop per ripristinare un tombino ostruito dalle foglie " come riportato oggi dalla stampa " e quindi non pulito dall'Amministrazione gestita dalla sua amica sindaca, vuol ...Roma - "Se il consigliere grillino Paolo Ferrara utilizza photoshop per ripristinare un tombino ostruito dalle foglie - come riportato oggi dalla stampa - ...Roma - "Cercano di nascondere quello che e' sotto gli occhi di tutti i romani: le strade vengono finalmente rifatte ovunque! Vogliono sconfiggere gli ...