Pallanuoto femminile | il nuovo corso del Setterosa di Carlo Silipo Tra novità e conferme

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021) Si è aperta, con il primo collegiale tenutosi ad Ostia dal 21 al 25 aprile, la fase delche vede in panchina ilCT, il quale ha la missione di far dimenticare in fretta la mancata qualificazione ai Giochi di Tokyo e puntare verso Parigi 2024: la Nazionale italiana disi è ritirata dalla World League per gettare le basi verso questo grande obiettivo. Ledella gestionesi sono viste fin da subito: nello staff gli assistenti tecnici sono Cosimino Di Cecca, Elena Gigli ed Aleksandra Cotti, la team manager è Barbara Bufardeci, il medico è Matteo Catananti e la fisioterapista è Federica Ancidei. Va sottolineato come Di Cecca e Cotti abbiano pari ruolo, mentre Gigli sia la preparatrice dei ...