(Di lunedì 29 marzo 2021) Ilsi prepara per lo sprint finale.Inero vogliono chiudere al meglio la regular season e magari provare a migliorare la propria classifica che al momento li vede decimi. La possibilità di rosicchiare un paio di posizioni non è utopia, visto il rallentamento di alcune delle squadre che stanno davanti alla compagine. Gli uomini di Giacomotorneranno a disputare una gara nella giornata di sabato, 21 giorni dopo l'ultimo match giocato in quel di Pagani. L'unica nota positiva di questo stop forzato è stata il recupero praticamente dell'intera, cosìil tecnico potrà contare su due calciatori per ruolo. In difesa torna a disposizione Andrea Accardi che si giocherà una maglia da titolare con Somma, Palazzi sembra essere favorito su Lancini con Marconi che ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, verso la Casertana: rosa al completo e adesso mister Filippi può scegliere - Mediagol : #Palermo, verso la Casertana: rosa al completo e adesso mister Filippi può scegliere - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Verso la giornata mondiale dell'Autismo, anche Palermo si illumina di blu, 'Ascolto e comprensione per i… - Fert_86 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Verso la giornata mondiale dell'Autismo, anche Palermo si illumina di blu, 'Ascolto e comprensione per i… - blogsicilia : #notizie #sicilia Verso la giornata mondiale dell'Autismo, anche Palermo si illumina di blu, 'Ascolto e comprension… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo verso

La carriera tra imprenditoria e televisione Inizia ad inserirsi nel mondo dello spettacolola ... Ottiene inoltre una piccola parte nella serie 'Squadra antimafia -oggi' nel 2012 conduce ...Treni nuovi e raddoppi dei binari solo nel triangolo, Messina Catania, per muoversi nella parte meridionale dell'isola, anchei centri principali, risultano, forse, più veloci i ...Sono due le partite rinviate a causa del Covid-19: non hanno avuto calcio di inizio Monopoli-Casertana e Palermo-Foggia, in entrambi i casi per i contagi nelle rose pugliesi. Pochi secondi prima della ...«È un’occasione che non deve essere sprecata. Alta velocità a 300 Km/h, porti e strade sono strategici per il futuro» ...