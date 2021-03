Palermo, si torna in campo dopo 21 giorni: i rosanero pronti al tour de force (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Palermo si proietta alla sfida contro la Casertana di sabato.I rosanero affronteranno la compagine campana nel lunch match valido per la 34a giornata del campionato di Serie C (girone C). Gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi torneranno in campo dopo 21 giorni di pausa forzata per le due gare saltate, a causa dei focolai Covid sviluppatisi in casa Monopoli e Foggia oltre al match saltato contro il Trapani. La sosta obbligata, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', ha permesso ai Rosa di recuperare tutti gli acciaccati e soprattutto di non perdere posizioni in classifica. La Viterbese non ha approfittato di questa situazione e da -5 è passata a -3 con due gare in più, ha compiuto il sorpasso la Casertana ma adesso ci sarà lo scontro diretto. Continua il proprio momento di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 29 marzo 2021) Ilsi proietta alla sfida contro la Casertana di sabato.Iaffronteranno la compagine campana nel lunch match valido per la 34a giornata del campionato di Serie C (girone C). Gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi torneranno in21di pausa forzata per le due gare saltate, a causa dei focolai Covid sviluppatisi in casa Monopoli e Foggia oltre al match saltato contro il Trapani. La sosta obbligata, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', ha permesso ai Rosa di recuperare tutti gli acciaccati e soprattutto di non perdere posizioni in classifica. La Viterbese non ha approfittato di questa situazione e da -5 è passata a -3 con due gare in più, ha compiuto il sorpasso la Casertana ma adesso ci sarà lo scontro diretto. Continua il proprio momento di ...

Advertising

Iv_palermo : .@ItaliaViva torna nella giunta del @ComunePalermo con @ToniCostumati, ex consigliere, ex vicepresidente del consig… - WiAnselmo : #Palermo, si torna in campo dopo 21 giorni: i rosanero pronti al tour de force - Mediagol : #Palermo, si torna in campo dopo 21 giorni: i rosanero pronti al tour de force - b_elide : @UtherPe1 Bellissimo!a Palermo,in aprile,torna messer tulipano.da vedere,se non saremo ancora rossi - live_palermo : Domenica torna l'ora legale, forse per l'ultima volta: ecco cosa cambia -