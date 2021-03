Palermo, la polizia blocca faida allo Zen: 4 fermi (Di lunedì 29 marzo 2021) Alle prime luci dell’alba, la Squadra Mobile della Questura di Palermo ha eseguito allo Zen a Palermo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, aggravato dal metodo mafioso, emesso dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, a carico di quattro malviventi palermitani: L’accusa per loro è di avere fatto parte del commando Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 29 marzo 2021) Alle prime luci dell’alba, la Squadra Mobile della Questura diha eseguitoZen aun provvedimento di fermo di indiziato di delitto, aggravato dal metodo mafioso, emesso dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di, a carico di quattro malviventi palermitani: L’accusa per loro è di avere fatto parte del commando

Advertising

poliziadistato : Sono ancora molte le vittime da #Covid19. A Palermo la famiglia della #PoliziadiStato piange l'ennesima perdita. Fr… - live_palermo : VIDEO| Blitz nella notte allo Zen, i nomi e le immagini degli arrestati - Palermer : RT @ComunePalermo: #NewsPA - Abbandono illecito di rifiuti in via dei Crociferi - La Polizia municipale sequestra un autocarro e denuncia d… - DUNDARKESAPLI : PALERMO: BLITZ NELLA NOTTE. LA POLIZIA DI STATO INTERROMPE LA FAIDA TRA ESPONENTI LEGATI AI CLAN PER IL CONTROLLO D… - milanomagazine : Palermo, blitz anti-Mafia allo Zen: la Polizia interrompe la faida tra clan ed esegue 4 fermi -… -