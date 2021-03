Pacifico firma la colonna sonora del nuovo film con Fabio Volo (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Pacifico torna a scrivere per il cinema e firma la colonna sonora di “Genitori vs. Influencer”, il film di Michela Andreozzi che sarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno domenica 4 aprile. Nel cast Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis. La colonna sonora, composta dalle musiche originali e dal brano inedito “Gli anni davanti” a firma di Pacifico, sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download a partire da lunedì 5 aprile.“In realtà non vedevo l’ora di riprendere a lavorare con le immagini. Michela Andreozzi mi ha contattato tramite Fabio Volo, non ci siamo mai incontrati ma mi ha citato riferimenti che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –torna a scrivere per il cinema eladi “Genitori vs. Influencer”, ildi Michela Andreozzi che sarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno domenica 4 aprile. Nel cast, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis. La, composta dalle musiche originali e dal brano inedito “Gli anni davanti” adi, sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download a partire da lunedì 5 aprile.“In realtà non vedevo l’ora di riprendere a lavorare con le immagini. Michela Andreozzi mi ha contattato tramite, non ci siamo mai incontrati ma mi ha citato riferimenti che ...

Advertising

CorriereCitta : Pacifico firma la colonna sonora del nuovo film con Fabio Volo - plateablogmagaz : @PacificoGino firma la colonna sonora di 'Genitori vs Influencer' prossimamente su @SkyItalia… - GoldenBackstage : #Pacifico firma la colonna sonora di 'Genitori VS. Influencer', il film di Michela Andreozzi che sarà trasmesso in… - SkyTG24 : Pacifico torna al cinema e firma le musiche di Genitori VS. Influencer - cinemaniaco_fb : ?????????????? Genitori vs influencer: Pacifico firma la colonna sonora del film con Fabio Volo -