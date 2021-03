Ospedale Teramo | “È morta” | i parenti organizzano il funerale | ma l’ospedale aveva sbagliato

(Di lunedì 29 marzo 2021) È successo a Bisenti, dove una famiglia è stata avvisata tramite una telefonata dall’di Giulianova della morte della madre 73enne, ricoverata in un reparto Covid. Tuttavia, poco dopo, hanno appreso che la parente defunta non era la loro, e che c’era stato un errore da parte dell’. Prima di aver contezza del malinteso però, i famigliarino già iniziato ad organizzare ilquando sono stati informati dell’errata comunicazione. La donna, anche se in gravi condizioni, è ancora viva. A causare il malinteso uno scambio di cartelle cliniche. Come riportato da Il Messaggero, tutto si è chiarito prima che l’agenzia funebre si presentasse all’obitorio. I famigliari sono ancora sotto shock. Tuttavia, potrebbe presto essere avviata un’indagine per capire cosa sia successo. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Teramo

